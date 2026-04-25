Тити Папазов ще се кандидатира за президент на федерацията!

Президентът и треньор на баскетболния Левски Константин Папазов обяви, че ще се кандидатира за президент на Българската федерация по баскетбол.

"Дали ще успея, не мога да кажа. Ще водя истинска битка и знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Знам, че ще си оставя душата и сърцето, както съм го правил 32 години. Сигурно съм причинил на много хора болка, защото съм безкрайно директен. На всеки казвам всичко в очите. Не се притеснявам. И да не победя, аз съм научен да губя", каза Папазов след днешната победа на "сините" с 88:87 над Академик Бултекс 99 в зала "Триадица" в София в последния кръг от редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига.

Константин Папазов е вторият кандидат, който открито заявява намерението си да се конкурира за поста след Орлин Атанасов. Преди това настоящият президент Георги Глушков вече бе потвърдил, че няма да се кандидатира за нов мандат на предстоящото изборно Общо събрание през есента.