Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Sesame НБЛ
  4. Тити Папазов ще се кандидатира за президент на федерацията!

  • 25 апр 2026 | 23:21
Президентът и треньор на баскетболния Левски Константин Папазов обяви, че ще се кандидатира за президент на Българската федерация по баскетбол.

"Дали ще успея, не мога да кажа. Ще водя истинска битка и знам, че ще спечеля гласовете на клубовете със своята откровеност. Знам, че ще си оставя душата и сърцето, както съм го правил 32 години. Сигурно съм причинил на много хора болка, защото съм безкрайно директен. На всеки казвам всичко в очите. Не се притеснявам. И да не победя, аз съм научен да губя", каза Папазов след днешната победа на "сините" с 88:87 над Академик Бултекс 99 в зала "Триадица" в София в последния кръг от редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига.

Константин Папазов е вторият кандидат, който открито заявява намерението си да се конкурира за поста след Орлин Атанасов. Преди това настоящият президент Георги Глушков вече бе потвърдил, че няма да се кандидатира за нов мандат на предстоящото изборно Общо събрание през есента.

Следвай ни:

Вижте кой срещу кого ще се изправи в плейофите на Sesame НБЛ

Ето как завършиха битките от последния кръг на редовния сезон на Sesame НБЛ

Неостаряващият Асен Великов - една 20-годишна кариера приключва

Шумен обяви свободен вход за мача с Черно море Тича

Промениха часа на мача между Шумен и Черно море Тича от последния кръг на Sesame НБЛ

Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

