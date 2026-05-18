Нито един глас за първо място за Дончич във вота за MVP след феноменалния сезон на словенеца с Лейкърс

  • 18 май 2026 | 16:17
Въпреки че записа исторически сезон и стана водещ реализатор в цялата лига, Лука Дончич не получи нито един глас за първо място в класацията за MVP на редовния сезон на НБА.

Лигата официално короняса гарда на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър за най-полезен играч за сезон 2025/26.

В неделя лигата официално публикува пълните резултати от гласуването за MVP, за да предостави повече контекст за триумфа на Гилджъс-Александър. Освен факта, че Никола Йокич завърши на второ място, а Виктор Уембаняма се нареди трети, детайлната разбивка разкри и интригуващ факт за Лука Дончич.

Словенският гард, който бе класиран четвърти в гласуването с 250 точки, не е получил нито един глас за първо място.

Това беше изключително силна година за Дончич, който изкара първия си пълен сезон в Лос Анджелис, след като пристигна в отбора в средата на сезон 2024/25. Той стана водещ реализатор в цялата НБА с 33.5 точки средно на мач, към които добави 8.3 асистенции, 7.7 борби и 1.6 откраднати топки.

За нещастие обаче, инерцията му в надпреварата за MVP беше спряна, след като на 2 април получи тежко разтежение на лявото подколянно сухожилие. Контузията го извади от игра за финалния етап на редовния сезон и той пропусна изцяло участието на Лейкърс в плейофите.

Сега в лагера на "Езерняците" се надяват единствено Дончич да се възстанови напълно от контузията, която промени сезона му и да се подготви за евентуална кампания за реванш през 2026/27 г.

Снимки: Gettyimages

