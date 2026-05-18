Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тройка от центъра? Защо не!

Тройка от центъра? Защо не!

  • 18 май 2026 | 17:58
  • 637
  • 0
Тройка от центъра? Защо не!

Донован Мичъл показва страхотна форма в плейофите и е двигателят на Кливланд Кавалиърс, който успя да се пребори с Детройт Пистънс и се класира на финала на Източната конференция в НБА. Кавс сразиха "Буталата" като гости със 125:94 в решаващия седми мач и спечелиха серията с 4-3.

Кливланд влетя на финала на Изток след бой по Детройт в седмия мач
Кливланд влетя на финала на Изток след бой по Детройт в седмия мач

Мичъл отново се откри, ставайки най-резултатния играч в мача с 26 точки, към които добави и 8 асистенции. 29-годишният гард вкара 2 тройки, но едната от тях бе наистина меко казано впечатляваща.

В самия край на първата четвърт Мичъл изстреля топката почти със сирената за край на периода от логото на противника. За удивление на всички, резултатът не бе нищо друго освен гладко минаване на топката през мрежичката.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Джамал Моузли е новият старши треньор на Ню Орлиънс Пеликанс

Джамал Моузли е новият старши треньор на Ню Орлиънс Пеликанс

  • 18 май 2026 | 18:41
  • 223
  • 0
Пини Гершон: Недопустимо е майки и бащи да крещят по деца и треньори от трибуните

Пини Гершон: Недопустимо е майки и бащи да крещят по деца и треньори от трибуните

  • 18 май 2026 | 18:16
  • 452
  • 1
Феновете на Олимпиакос превземат трибуните по време на Финалната четворка

Феновете на Олимпиакос превземат трибуните по време на Финалната четворка

  • 18 май 2026 | 17:24
  • 569
  • 1
Нито един глас за първо място за Дончич във вота за MVP след феноменалния сезон на словенеца с Лейкърс

Нито един глас за първо място за Дончич във вота за MVP след феноменалния сезон на словенеца с Лейкърс

  • 18 май 2026 | 16:17
  • 569
  • 0
Играчите от НБА вярват, че Янис Адетокунбо ще започен новия сезон в Милуоки Бъкс

Играчите от НБА вярват, че Янис Адетокунбо ще започен новия сезон в Милуоки Бъкс

  • 18 май 2026 | 15:33
  • 572
  • 0
Кристиян Занов - това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

Кристиян Занов - това ли ще бъде новата голяма звезда на българския баскетбол?

  • 18 май 2026 | 14:56
  • 4414
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Септември

11-те на Берое и Септември

  • 18 май 2026 | 19:01
  • 664
  • 1
Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 19647
  • 63
11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

11-те на Добруджа и Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 18:20
  • 1824
  • 2
11-те на Монтана и Спартак (Вн), "ол-ин" за "соколите"

11-те на Монтана и Спартак (Вн), "ол-ин" за "соколите"

  • 18 май 2026 | 18:32
  • 1116
  • 1
Локомотив (София) 0:0 Славия

Локомотив (София) 0:0 Славия

  • 18 май 2026 | 19:29
  • 1393
  • 5
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 14663
  • 68