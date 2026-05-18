Тройка от центъра? Защо не!

Донован Мичъл показва страхотна форма в плейофите и е двигателят на Кливланд Кавалиърс, който успя да се пребори с Детройт Пистънс и се класира на финала на Източната конференция в НБА. Кавс сразиха "Буталата" като гости със 125:94 в решаващия седми мач и спечелиха серията с 4-3.

Кливланд влетя на финала на Изток след бой по Детройт в седмия мач

Мичъл отново се откри, ставайки най-резултатния играч в мача с 26 точки, към които добави и 8 асистенции. 29-годишният гард вкара 2 тройки, но едната от тях бе наистина меко казано впечатляваща.

DONOVAN MITCHELL FROM HALFCOURT TO END THE QUARTER



"A Spida bite!"pic.twitter.com/KfJSzIvT2z — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 18, 2026

В самия край на първата четвърт Мичъл изстреля топката почти със сирената за край на периода от логото на противника. За удивление на всички, резултатът не бе нищо друго освен гладко минаване на топката през мрежичката.

Снимки: Gettyimages