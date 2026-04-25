Рилци надви дубъла на Спартак (Варна) в голов екшън

Рилци (Добрич) се наложи с 4:3 над гостуващия му Спартак II (Варна). Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой с драматични обрати в резултата. Добро начало за варненци с попадението на Константин Хампенцуров. Те пропуснаха да вкарат още. Михаил Михайлов изравни резултата и съперниците с оттеглиха на почивка. След нея, Михайлов се разписа и за обрата – 2:1. После Гюрсел Осман вкара третия гол за Рилци. Футболистите на Спартак не се предадоха и отговорът им бяха двата гола на Мариан Иванов. Последваха още шансове за „соколите“. В 80-ата минута обаче Хампенцуров получи втори жълт и червен картон. С третото си попадение, Михайлов оформи хеттрик и осигури победата на добричкия тим.