Дубълите на Фратрия и Черно море не излъчиха победител

1:1 приключиха в Суворово Фратрия II (Варна) и гостуващия му Черно море II (Варна). Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. „Моряците“ доминираха през цялото време. Създадоха достатъчно положения пред противниковата врата, но пропиляха почти всичките. Половин час от началото, Виктор Янчев центрира пред вратата им и топката се укроти в мрежата. Това беше единствената възможност за Фратрия в атака. За дубъла на Черно море с попадение се разминаха Димитър Кичуков, Никола Недков, капитана Георги Пасков, Денислав Младенов и Деан Василев. Последният изравни резултата в началните секунди на второто полувреме. В оставащото време до края имаше още десетина опасности пред вратата на Фратрия.