Петър Кюмюрджиев: Тежка битка ни очаква в Асеновград

Едноименния тим на Созопол ще гостува утре на Асеновец (Асеновград). Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е в тежка ситуация – бори се за мястото си в групата. Ясно е какво ни очаква в Асеновград – битка. Ще сме подготвени за трудното изпитание. Не се плашим от него. Нашите проблеми са по състава. За всеки мач се налага да правим промени, заради отсъстващи. Ще направим възможното да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.