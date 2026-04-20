Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

  • 20 апр 2026 | 09:18
  • 461
  • 2
Черно море се изправя пред решителни битки за моряшката чест и достоен край на плейофната фаза в efbet Лига. След изминалия редовен сезон "моряците" са длъжни да се събудят и да докажат пред ръководството и верните си фенове, че силните резултати от последните два сезона не са били случайни. На практика тимът записа най-слабия си пролетен полусезон на „Тича“ в ерата на Илиан Илиев. От началото на кампанията у дома варненци постигнаха три нулеви равенства – срещу Спартак, Ботев Враца и Арда, както и тежки загуби от Славия (1:3) и ЦСКА 1948 (0:4). Единствената победа срещу Монтана дойде по-скоро с доза късмет след феноменален гол на младия Берк Бейхан.

През редовния сезон Черно море отбеляза 33 гола, като повече от половината бяха дело на атакуващото трио Георги ЛазаровСелсо СидниНиколай Златев. Въпреки това липсата на постоянство през втория полусезон принуди Илиев и щаба му да правят чести ротации в търсене на работеща формула. Битката за петото място тепърва започва и остава напълно отворена. За Черно море нищо не е загубено. Отборът разполага с качествени футболисти, които обаче дължат много повече на своята публика.

Ключът е ясен – връщане към непримиримия дух и характер, които спечелиха сърцата на феновете през последните два сезона. Спадът в посещаемостта на домакинските мачове е най-точният сигнал, че отборът трябва да вдигне нивото си. Оттук нататък всяка среща е шанс не само за точки, но и за възстановяване на доверието.

Пламен Трендафилов

