Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

Черно море се изправя пред решителни битки за моряшката чест и достоен край на плейофната фаза в efbet Лига. След изминалия редовен сезон "моряците" са длъжни да се събудят и да докажат пред ръководството и верните си фенове, че силните резултати от последните два сезона не са били случайни. На практика тимът записа най-слабия си пролетен полусезон на „Тича“ в ерата на Илиан Илиев. От началото на кампанията у дома варненци постигнаха три нулеви равенства – срещу Спартак, Ботев Враца и Арда, както и тежки загуби от Славия (1:3) и ЦСКА 1948 (0:4). Единствената победа срещу Монтана дойде по-скоро с доза късмет след феноменален гол на младия Берк Бейхан.

През редовния сезон Черно море отбеляза 33 гола, като повече от половината бяха дело на атакуващото трио Георги Лазаров – Селсо Сидни – Николай Златев. Въпреки това липсата на постоянство през втория полусезон принуди Илиев и щаба му да правят чести ротации в търсене на работеща формула. Битката за петото място тепърва започва и остава напълно отворена. За Черно море нищо не е загубено. Отборът разполага с качествени футболисти, които обаче дължат много повече на своята публика.

Ключът е ясен – връщане към непримиримия дух и характер, които спечелиха сърцата на феновете през последните два сезона. Спадът в посещаемостта на домакинските мачове е най-точният сигнал, че отборът трябва да вдигне нивото си. Оттук нататък всяка среща е шанс не само за точки, но и за възстановяване на доверието.



Пламен Трендафилов