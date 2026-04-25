Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха, Халбанк обърна Спор Тото във втория мач за бронза

Матей Казийски и Цветан Соколов се развихриха, Халбанк обърна Спор Тото във втория мач за бронза

  • 25 апр 2026 | 17:36
  • 547
  • 0

Бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов показаха класа, а техният отбор Халкбанк (Анкара) победи Спор Тото (Анкара) с 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:17) във втората среща от малкия финал в турската Ефелер лига.

Така възпитаниците на Радостин Стойчев изравниха серията до 1-1 победи.

Играе се до 2 успеха от 3 мача.

36-годишният Цветан Соколов стана най-резултатен за Халкбанк със 17 точки (2 аса, 1 блок, 61% ефективност в атака - +11).

42-годишният Матей Казийски добави 16 точки (3 аса, 2 блока, 57% ефективност в атака, 43% перфектно и 61% позитивно посрещане - +3).

Ахмет Самет Балтаджъ се отличи с 12 точки (1 ас, 6 блока, 67% ефективност в атака - +4).

Капитанът на Полша Александер Сливка записа 11 точки (1 ас, 1 блок, 75% ефективност в атака, 48% перфектно и 71% позитивно посрещане - +1).

Хесус Ерера заби 20 точки (1 ас, 3 блока, 52% ефективност в атака - +4) за Спор Тото.

Марко Ивкович добави още 17 точки (2 аса, 1 блока, 61% ефективност в атака, 36% перфектно и 50% позитивно посрещане - +7).

Ориол Камехо се отличи с 13 точки (1 блок).

Следвай ни:

Водещи Новини

