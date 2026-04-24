Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Лора Славчева: Бяхме по-събрани на игрището

Лора Славчева: Бяхме по-събрани на игрището

  • 24 апр 2026 | 21:26
Лора Славчева: Бяхме по-събрани на игрището

Лора Славчева е на мнение, че отборът на Марица (Пловдив) е действал доста по-събрано при втория успех в борбата за титлата в женската Демакс лига. Актуалните шампионки не дадоха шансове на Левски София след 3:0 гейма във втория мач от финалната серия в залата на "сините".

Марица на крачка от поредна титла след нов успех над Левски във финал №2

Разпределителката коментира и с какво пловдивчанки успяха да спечелят толкова категорично. Пред БНТ 3 Славчева говори и за отпускането, което маринчанки имаха в третия гейм, който бе най-оспорван.

Ахметджан Ершимшек: Искам да празнуваме титлата в следващия мач в Пловдив

"Промяната спрямо първия мач е, че бяхме по-събрани на игрището. Изпълнявахме по-добре и тактическите указания и не правихме толкова индивидуални грешки, държахме много на сервис."

"Винаги е по-важно да завършиш 3:0 и по-категорично, за да не даваш възможност на другия отбор да влиза в мача. Радвам се, че се върнахме в третия гейм и имаше отпускане от наша страна тогава, но в крайна сметка спечелихме 3:0", добави тя.

Една от основните фигури на маринчанки сподели, че се надява те да станат шампиони още в следващия мач, който ще бъде в Пловдив.

"Силно се надявам да спечелим титлата още в Пловдив. Не искам да казвам нищо предварително, но ако играем така и даже по-добре, моето желание е да приключим серията в три мача и да я отпразнуваме подобаващо", коментира Славчева.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

