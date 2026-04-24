  • 24 апр 2026 | 19:39
Денислав Димитров: Няма да се предадем

Треньорът Денислав Димитров заяви, че Левски София няма да се предаде след втория грешен ход в битката за титлата в женската Демакс лига. "Сините" не успяха срещу Марица (Пловдив) след 0:3 гейма във втория мач от финалната серия в собствената си зала.

Наставникът смята, че неубедителното представяне на тима идва от пренавиването в неговите волейболистки. Пред БНТ 3 Димитров вече каза, че отборът е изпълнил своята главна цел през този сезон.

"Имаше пренавиване за този мач. В първия мач играхме по-освободено, докато в нашата зала имаше напрежение. Не мога да си го обясня. Играем в собствената си зала и да има напрежение. Трябва да видим и да анализираме нещата", започна той.

Треньорът сподели, че по-празната зала не се е отразила върху представянето на столичния тим.

"Не мисля, че това оказва влияние. Мачовете през сезона са по същия начин, така че няма нищо, което да е по-различно."

"Шансовете намаляват, но ние няма да се предадем. Разбира се, докато имаме шансове. Главната цел я изпълнихме – играем финал. Единственото, което може да се случи, е да вземем нещо повече", завърши Димитров.

