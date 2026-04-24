Ахметджан Ершимшек: Искам да празнуваме титлата в следващия мач в Пловдив

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек остана повече от доволен след категоричната победа с 3:0 гейма над Левски София във втория мач от финалите в женската Демакс лига. Благодарение на успеха пловдивчанки се доближиха само на победа от пореден триумф в родното първенство. Турският специалист не скри пред БНТ, че се надява това да се случи още в следващия мач в Пловдив.

Марица на крачка от поредна титла след нов успех над Левски във финал №2

"Може и да играхме зле в първия мач, но постигнахме важна победа. Сега опитахме да подобрим нещата, които бъркахме миналия мач. Предстои ни да изиграем още поне един мач, все още не сме постигнали нищо. Очакваме следващия двубой", сподели Ершимшек.

"Моите състезателки знаят как да побеждават. Знаят какво искам от тях и това прави задачата за мен по-лесна. Мислим по един и същи начин. Искам да празнуваме титлата в следващия мач в Пловдив. Левски е силен отбор, манталитетът на нашия отбор е да не празнува нещо, преди да се е случило", добави треньорът на Марица.

Снимки: Startphoto

