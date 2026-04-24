Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Мартин Атанасов загуби първия финал за титлата на Индонезия

  • 24 апр 2026 | 21:19
  • 650
  • 0
Световният вицешампион с България Мартин Атанасов, който от следващия сезон ще играе в гръцкия гранд Олимпиакос (Пирея), загуби първия мач от финалната серия за титлата в индонезийската Proliga заедно с неговият тим Джакарта Бхаянгкара Пресиси.

Мартин Атанасов облича екипа на Олимпиакос

Бхаянгкара отстъпи на Джакарта Лавани с 1:3 (22:25, 25:22, 16:25, 18:25) в среща, играна този следобед в залата в Джокякарта.

Във финалната серия се играе до 2 победи от 3 мача. Вторият двубой между двата тима е утре (25 април) отново от 15,00 часа българско време.

Мартин Атанасов игра цял мач и завърши с 9 точки.

Най-резултатен за Бхаянгкара пък стана иранският национал Бардия Садаат с 23 точки, но и това не бе достатъчно за успеха.

За тима на Лавани бившият американски национал Тейлър Сандер реализира 20 точки, а германската звезда Георг Гроцер добави още 14 точки за победата.

Следвай ни:

