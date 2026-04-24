Монтана с променена визия и цели за следващия сезон

Мъжкият отбор на Монтана ще бъде с променена визия и цели за следващия сезон в първенството на efbet Супер Волей. Тенденцията да се залага предимно на млади състезатели през последните години стигна до там, че през настоящият сезон, тимът от Северозапада бе с един от най-младите състави в родния шампионат. След някои неубедителни прояви, Монтана завърши на 8-о място в крайното класиране, като направи сериозно отстъпление от водещите си позици в предишни сезони.

За новия шампионат обликът на Монтана ще претърпи промени. Ще бъдат привлечени опитни играчи и ще се залага на сплав от опит и младост. Целите също се променят възходящо, като клубът ще гони присъствие в Топ 4 на волейболния елит. Ето какво каза старши треньорът на Монтана Даниел Пеев в интервю за BGvolleyball.com за изминалия сезон, селекцията и целите за бъдещето:

- Завършихте на осма позиция, коментар за изминалия сезон?

- Очаквах да бъдем по-напред в таблицата, не се получи. В същото време осъзнавам, че дадохме възможност на много млади състезатели да направят своя дебют в мъжко първенство и това повлия. Те показаха през цялата година израстване, при някои по-осезаемо, при други не толкова. Но в крайна сметка с оглед на целият труд, който положиха, защото тренировъчният процес беше смислен и съдържателен, с влагане от тяхна страна, смятам, че сезонът беше полезен. Даде някакви насоки - както за самите състезатели накъде да поемат, така и за нас като щаб, с кои да продължим през следващата година.

Можем да съжаляваме имаше доста мачове, които загубихме с 2:3 гейма. Това бяха първите двубои след Купата на България. Играхме срещу най-силните отбори като равни, но не ни достигна опит. Винаги трябва да се започне от някъде. Изводът, който мога да си направя е, че сме били полезни. Дадохме шанс на младите състезатели, виждайки че е трудно да намерят място игровото на тази възраст. До голяма степен мисля, че те се възползваха от този шанс.

- Как ще продължите за следващия сезон?

- От тук нататък, за следващата състезателна година, ще се опитаме да подобрим състава. Ще се стремим да направим един по-добър баланс между опитни и млади състезатели. Вече работим по селекцията. С някои от сегашните състезатели ще продължим. С други ще се разделим. Засега не искаме да обявяваме имена, тъй като все още сме в процес на разговори. Целите ни са да направим подходящи попълнения с опитни играчи. Ясно е, че няма да минем и без чужденци, така че на този етап работим в тази посока.

- Какво е положението с чужденците?

- Към момента си тръгват всички. Но водим разговори с бразилският ни централен блокировач Бруно Рубо да продължи пореден сезон с нас. Ще търсим други двама чужденци.

- Може ли да се каже, че само с млади не става?

- Зависи какви са поставените цели. Ако се гони класиране и челни позиции, само с млади не става. Но тук има и един съществен проблем, който се забелязва. Това е големия отлив от млади наши състезатели, които са показали що годе нещо в българското първенство. Тяхното желание да го напуснат, създава генерална липса на млади играчи. И ако тази тенденция се запази, това неминуемо ще доведе до спад и на самото първенство. Защото голяма част от тях поемат в посока чужбина, а в същото време почти никой не се връща в България.

През миналата година голяма част от волейболистите ни във възрастова категория 18-23 години заминаха за чужди първенства, където нивото смятам, че не е по-високо от българското първенство, с много малки изключения. И продължавам да съм на мнение, че преди да поеме един състезател към чуждо първенство, трябва до известна степен да се е доказал в българския шампионат, да е бил някакъв фактор. Иначе, в противен случай се избира или по-слабо първенство, или съответния играч е като допълнение към основен състав на някой по-силен отбор, тоест трети посрещач, четвърти център и т.н. Смятам, че за младите е нужно да играят и то на правилното място. Затова планирането на спортната кариера е изключително важно нещо. Когато си на 20 години не би трябвало на първо място да се поставят финансовите условия.

- Какви са целите за новия сезон пред Монтана?

- Целите са да си възвърнем позициите от преди няколко години. Отново да бъдем фактор в първенството. Като за начало ще се стремим към Топ 4 на волейболния елит.

- Присъствие сред най-добрите води и до участие в евротурнирите?

- Ако това се случи и имаме право, ще участваме със сигурност.

- Всичко това изисква бюджет. Имате ли нужния финансов гръб?

- Бюджетът през последните години при нас е бил стабилен. Силно се надявам това да продължи. Засега нямаме индикации, че може да има промени.