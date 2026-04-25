Христов постави европейски рекорд!

Христо Христов и Дейвид Фишеров закриват българското участие на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Двамата ще се състезават в категория до 110 килограма. Състезанието стартира в 18:00 часа. До момента България има две титли при мъжете след златните медали на Ангел Русев и Карлос Насар, Иван Димов пък грабна сребро.

Според първоначалните тежести Христов ще атакува титлата, след като е пожелал най-високи заявки и в двете движения. За изхвърлянето смята да започне на 185 килограма - с пет повече от второто най-високо искане от състезател. В изтласкването пък е дал 220 кг, което също е с пет повече от следващия.

Карлос Насар дойде да подкрепи българите в днешното състезание

Фишеров започна първи състезанието и направи чист опит на 169 килограма. Във втория опит обаче не успя да се справи със 172. Веднага след това обаче той излезе за поправка и се справи.

Христов започна успешно на 184, след като смъкна с един килограм първоначалната си заявка.

Денислав Денчев, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми