Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо остана разочарован от загубата на своя тим от ЦСКА 1948. “Орлите” отстъпиха с 1:2 у дома и се откъснаха от първото място. Специалистът призна, че шансовете им за титла са намалели и единствено им остава битката за Купата.

“Мисля, че всички сме много разочаровани. Създадохме доста чисти положения, големи шансове. Беше трудно за нас, защото изоставахме, после се върнахме със супер гол на Маркус. След това допуснахме ужасен гол. После Маркус отново вкара, но малка засада. Продължихме да играем през втората част, търсихме гола, ударихме греда, но нямахме възможност да вкараме. Доволен съм от раздаването на играчите, но е трудно, когато даваме такива голове за съперника.

Трябва да продължим да играем както играхме - комбинации в средата на терена, центрирания, това е номер едно. Не трябва да правим такива грешки. Предстои много важен мач за нас. Гледаме към него със сигурност. Готови сме да се борим в София.

По някакъв начин е така - другият мач е всичко или нищо. Знаем го. Трудно имаме шанс за титлата. Това е най-добрият ни шанс, който имаме. Този мач ще определи много неща”, заяви Хьогмо.