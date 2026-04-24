Наказаха Хорхе Мартин след петъчните тренировки преди Гран При на Испания

Световният шампион в MotoGP за 2024 година Хорхе Мартин ще бъде преместен с три места назад на стартовата решетка за неделната Гран При на Испания, след като беше наказан от стюардите след края на петъчните тренировки на „Херес“.

Испанският пилот на Априлия е санкциониран заради движение с ниска скорост върху идеалната линия в края на следобедната официална тренировка. В този случай той е попречил на Алекс Маркес, който е бил в бърза обиколка, но е трябвало да се откаже от нея.

Тъй като това е първото подобно нарушение за Мартин през сезона, той получава възможно най-лекото наказание, а именно преместване с три места назад на стартовата решетка. При следващи подобни случаи санкциите ще ескалират, което е обичайната практика в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта през последните години.

Снимки: Gettyimages