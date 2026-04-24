Хосу Урибе: Много важна победа в борбата за оставане в елита

Треньорът на Берое Хосу Урибе сподели първите си впечатления след победата с 2:1 над Спартак (Варна) в сблъсък от 31-ия кръг на efbet Лига.

"Трябва да кажем, че започнахме мача много зле. Не играхме този футбол, който искахме. През второто полувреме сменихме тактиката. Изкарахме централен защитник и пуснахме нападател. Успяхме да вкараме два гола, които са много важни. Много важна победа в борбата за оставане в елита", заяви Урибе.