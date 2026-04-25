"Крусибъл" зове: Хоукинс притисна Уилямс до стената

Бари Хоукинс взе превес над Марк Уилямс в оспорваната втора сесия от мача им във втория кръг на Световното първенство и поведе с 10:6 преди доиграването в събота вечер от 21:00.

Финалистът от 2013 година Хоукинс не беше печелил мач в Крусибъл през последните три години, но отново намери формата си на най-голямата сцена в спорта, след като в първия кръг победи Матю Стивънс с 10:4.

Трикратният шампион в Крусибъл Уилямс направи впечатляващ рейд до финала миналата година, където загуби от Джао Синтонг. Сега обаче, ако иска да остане в борбата и тази година, ще трябва да спечели седем от деветте фрейма в утрешната заключителна сесия.

Barry Hawkins carries a 10-6 lead over Mark Williams into their third and final session, tomorrow at 7pm local time



Двамата започнаха вечерта при равенство 4:4, а брейк от 63 точки на Хоукинс го изведе напред за 5:4. В следващия фрейм, въпреки че изоставаше с 0-61, той удвои преднината си, след като направи серия от 66 точки и измъкна фрейма на черната. След това отличен брейк от 113 увеличи аванса на англичанина до 7:4.

Уелсецът Уилямс намали пасива си, като спечели 12-ия фрейм, но Хоукинс отново дръпна с три напред при 8:5. Маратонският 14-ти фрейм продължи повече от час, преди Хоукинс да го затвори и да поведе с 9:5.

15-ият фрейм изглеждаше, че също ще отиде на сметката на Ястреба, но великолепна разчистваща серия от 54 точки позволи на Уилямс да го измъкне само с една точка разлика и да намали на 9:6. В последния фрейм за вечерта обаче англичанинът вкара дълга червена и направи 89 точки, за да приключи сесията при аванс от 10:6.

Двамата се връщат събота вечер от 21:00 часа, за да изиграят до край този двубой във формат до 13 спечелени фрейма от максимум 25.