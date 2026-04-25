Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. "Крусибъл" зове: Мърфи е първият 1/4-финалист

"Крусибъл" зове: Мърфи е първият 1/4-финалист

  • 25 апр 2026 | 08:13
  • 758
  • 0
"Крусибъл" зове: Мърфи е първият 1/4-финалист

Шон Мърфи показа най-силното представяне на тазгодишното световно първенство досега, след като реализира четири сенчъри брейка при разгромната победа с 13:3 над Сяо Гуодонг и стана първият играч, класирал се за четвъртфиналите.

Сяо, двукратен носител на ранкинг титли и №9 в света, се очакваше да бъде сериозно изпитание за шампиона от Крусибъл през 2005 година, но вместо това двубоят се превърна в еднопосочно шоу. Мърфи поведе рано с 5:0 и в крайна сметка стигна до нужните 13 фрейма без да се стига до решаваща вечерна сесия.

Така той ще има възможност да се прибере у дома и да си почине няколко дни преди четвъртфинала си срещу Динг Дзюнхуей или защитаващия титлата си Джао Синтонг, който започва във вторник. Световният номер осем Мърфи достига до четвъртфиналите за десети път в кариерата си и едва за втори път от 2015 година насам.

В първия си мач срещу Фан Джъни 43-годишният Мърфи беше само на няколко топки от поражението, но в решаващия фрейм направи това, което сам определи като най-добрия брейк в кариерата си – разчистваща серия от 50 точки за победа с 10:9. Пренесъл тази увереност и в двубоя със Сяо, Мърфи показа формата, с която спечели Мастърса през миналия сезон и British Open по-рано през настоящия.

Той водеше с 6:2 след първата сесия, като най-високите му серии бяха 79, 103, 63, 64 и 61 точки. В първия фрейм днес Сяо първи влезе в точките, но направи само 17, преди да загуби позиция, а съперникът му го спечели със серии от 43 и 21. В десетия фрейм Сяо беше на 21 точки, когато изпусна рутинна розова към горния ъглов джоб, и това отново се оказа скъпо, защото Мърфи отвърна с 93 за 8:2.

И в 11-ия фрейм Сяо имаше шанс да набере импулс, но при серия от 15 и добре разположени топки изпусна розовата към среден джоб и скоро се оказа още по-назад, след като Мърфи се възползва с 66. Двукратният шампион от Wuhan Open все пак записа фрейм на сметката си с брейк от 74 в 12-ия, но Мърфи веднага отвърна със 103 за 10:3.

В 14-ия фрейм Сяо беше на 55 точки, когато подряза прекалено тънко трудна червена към среден джоб, а Мърфи разчисти блестящо със 69. Англичанинът завърши със стил с брейкове от 115 и 103 в последните два фрейма, като така увеличи броя на сенчъри сериите си за сезона до рекордните за кариерата му 59.

„Това е мечтата – да играеш по този начин, особено тук, където има най-голямо значение“, каза Мърфи, който участва в Крусибъл за 24-ти път. „Всички турнири са големи, но този е огромен. Сяо е много класен играч и знаех, че трябва да съм на ниво още от началото. В дъното на съзнанието си днес знаех, че мога да приключа мача още в тази сесия и това помага, защото така ще имам повече време у дома. В стаята си за снукър мога да избера дали да тренирам по един час или по десет часа на ден, а също така ще гледам и битката между Динг и Джао.

Получих спасителен пояс, когато победих Фан, и не искам да го пропилявам. Знам, че възможностите ми тук няма да идват вечно и когато се появят, трябва да се възползвам от тях. Много се гордея с резултатите си в Крусибъл и се надявам да продължа да идвам тук още няколко години.“

Следвай ни:

Още от Снукър

"Крусибъл" зове: най-после квалификант спечели мач

"Крусибъл" зове: най-после квалификант спечели мач

  • 23 апр 2026 | 17:34
  • 3741
  • 0
"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби

"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби

  • 23 апр 2026 | 13:36
  • 1969
  • 0
"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

  • 22 апр 2026 | 17:46
  • 5740
  • 0
"Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават

"Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават

  • 22 апр 2026 | 16:44
  • 2794
  • 0
"Крусибъл" зове: Рони свърши огромна част от работата

"Крусибъл" зове: Рони свърши огромна част от работата

  • 22 апр 2026 | 11:41
  • 3744
  • 0
"Крусибъл" зове: Мърфи се измъкна от "бездната"

"Крусибъл" зове: Мърфи се измъкна от "бездната"

  • 22 апр 2026 | 11:28
  • 1076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

Левски вече докосва титлата, но ЦСКА се готви отново да обърка сметките на "сините"

  • 25 апр 2026 | 07:40
  • 7623
  • 29
Стилиян Петров в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Стилиян Петров в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

  • 25 апр 2026 | 09:25
  • 156
  • 0
Лудогорец ще се опита да прекъсне лошата си серия с успех над ЦСКА 1948

Лудогорец ще се опита да прекъсне лошата си серия с успех над ЦСКА 1948

  • 25 апр 2026 | 08:00
  • 2877
  • 0
Контузия изплаши Мбапе преди Мондиал 2026

Контузия изплаши Мбапе преди Мондиал 2026

  • 25 апр 2026 | 08:05
  • 3064
  • 2
Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

  • 25 апр 2026 | 07:20
  • 3663
  • 0
Арсенал ще се опита да си стъпи на краката срещу колебливия Нюкасъл

Арсенал ще се опита да си стъпи на краката срещу колебливия Нюкасъл

  • 25 апр 2026 | 05:20
  • 2576
  • 2