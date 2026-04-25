"Крусибъл" зове: Мърфи е първият 1/4-финалист

Шон Мърфи показа най-силното представяне на тазгодишното световно първенство досега, след като реализира четири сенчъри брейка при разгромната победа с 13:3 над Сяо Гуодонг и стана първият играч, класирал се за четвъртфиналите.

Сяо, двукратен носител на ранкинг титли и №9 в света, се очакваше да бъде сериозно изпитание за шампиона от Крусибъл през 2005 година, но вместо това двубоят се превърна в еднопосочно шоу. Мърфи поведе рано с 5:0 и в крайна сметка стигна до нужните 13 фрейма без да се стига до решаваща вечерна сесия.

Така той ще има възможност да се прибере у дома и да си почине няколко дни преди четвъртфинала си срещу Динг Дзюнхуей или защитаващия титлата си Джао Синтонг, който започва във вторник. Световният номер осем Мърфи достига до четвъртфиналите за десети път в кариерата си и едва за втори път от 2015 година насам.

В първия си мач срещу Фан Джъни 43-годишният Мърфи беше само на няколко топки от поражението, но в решаващия фрейм направи това, което сам определи като най-добрия брейк в кариерата си – разчистваща серия от 50 точки за победа с 10:9. Пренесъл тази увереност и в двубоя със Сяо, Мърфи показа формата, с която спечели Мастърса през миналия сезон и British Open по-рано през настоящия.

Той водеше с 6:2 след първата сесия, като най-високите му серии бяха 79, 103, 63, 64 и 61 точки. В първия фрейм днес Сяо първи влезе в точките, но направи само 17, преди да загуби позиция, а съперникът му го спечели със серии от 43 и 21. В десетия фрейм Сяо беше на 21 точки, когато изпусна рутинна розова към горния ъглов джоб, и това отново се оказа скъпо, защото Мърфи отвърна с 93 за 8:2.

И в 11-ия фрейм Сяо имаше шанс да набере импулс, но при серия от 15 и добре разположени топки изпусна розовата към среден джоб и скоро се оказа още по-назад, след като Мърфи се възползва с 66. Двукратният шампион от Wuhan Open все пак записа фрейм на сметката си с брейк от 74 в 12-ия, но Мърфи веднага отвърна със 103 за 10:3.

В 14-ия фрейм Сяо беше на 55 точки, когато подряза прекалено тънко трудна червена към среден джоб, а Мърфи разчисти блестящо със 69. Англичанинът завърши със стил с брейкове от 115 и 103 в последните два фрейма, като така увеличи броя на сенчъри сериите си за сезона до рекордните за кариерата му 59.

„Това е мечтата – да играеш по този начин, особено тук, където има най-голямо значение“, каза Мърфи, който участва в Крусибъл за 24-ти път. „Всички турнири са големи, но този е огромен. Сяо е много класен играч и знаех, че трябва да съм на ниво още от началото. В дъното на съзнанието си днес знаех, че мога да приключа мача още в тази сесия и това помага, защото така ще имам повече време у дома. В стаята си за снукър мога да избера дали да тренирам по един час или по десет часа на ден, а също така ще гледам и битката между Динг и Джао.

Получих спасителен пояс, когато победих Фан, и не искам да го пропилявам. Знам, че възможностите ми тук няма да идват вечно и когато се появят, трябва да се възползвам от тях. Много се гордея с резултатите си в Крусибъл и се надявам да продължа да идвам тук още няколко години.“