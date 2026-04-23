  Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) се готви ударно за битката с Берое, феновете излязоха с призив

  • 23 апр 2026 | 12:19
Спартак (Варна) се подготвя на клубната база "Локомотив" за първото изпитание срещу Берое от плейофната фаза в зоната на отборите, борещи се за оставане в елитната група. Треньорът Гьоко Хаджиевски и неговият помощник Диян Дончев проведоха интензивни тренировките с играчите,  които безусловно изпълняваха тактическите указания на опитния наставник.

В отбора няма контузени състезатели. Единствено Дамян Йорданов ще пропусне срещата срещу заралии заради изтърпяване на наказание. Единствената дилема е кой да бъде предпочетен в дясната зона на защитата. Опитният бранител Деян Лозев се завръща в състава след изтичане на наказание от предната среща.

Отдясно много добре се справя и младежкият национал Мартин Георгиев. Отборът се нуждае от подкрепата на верните си фенове, които преди важния двубой, отправиха послания в социалните мрежи: 

"Бъди на стадиона, бъди на трибуната! Бъди 12  играч. Един за всички и всички за Спартак".

Срещата между Спартак и Берое е в петък , от 19.30 часа , на клубния стадион на варненските "соколи" .

