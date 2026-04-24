Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Спартак (Варна) и Берое се изправят един срещу друг в двубой от 31-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” в морската ни столица стартира в 19:30 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Марков.

Срещата дава началото на плейофните сблъсъци в родния елит, тъй като е първата след разделянето на отборите по групи. Двата тима се намират в последната осмица, където отборите ще се борят за своето оцеляване.

Ситуацията в групата е доста завързана, като всяка една точка ще бъде от ключово значение за Спартак и Берое. “Соколите” в момента се намират в една идея по-добра позиция, тъй като са четвърти в класирането и са точно над опасната зона. Варненци са с 27 точки в актива си, докато петият Добруджа и шестият Септември (София) са с по 26.

Спартак надигна глава в последните си два мача, като успя да измъкне точки от основните си конкуренти. Първо отборът на Гьоко Хаджиевски победи Добруджа с 1:0, а след това направи 0:0 със Септември. Преди това “соколите” бяха в серия от четири поредни загуби.

Берое от своя страна се намира в доста по-неприятна позиция. “Заралии” са предпоследни с 23 пункта в актива си, изоставайки на три от баражното пето място и на четири от спасителното четвърто, където се намира Спартак. Евентуална победа днес на старозагорци би завързала доста интригата в групата, а евентуална загуба ще допре до стената отбора на Хосу Урибе.

“Заралии” са в серия от три поредни мача без победа, като последният успех дойде на 22 март срещу Монтана. В миналия кръг Берое успя да измъкне точка срещу Локомотив (Пловдив), завършвайки 0:0, а преди това загуби от Локо (София) и ЦСКА. В двубоя срещу “смърфовете” и “червените” обаче старозагорци имаха сериозни претенции за дузпи, които така и не бяха свирени.

Спартак и Берое вече играха два пъти помежду си по-рано през сезона. И в двата случая двубоите завършиха 0:0. Традиционно обаче “заралии” се явяват като неудобен съперник за “соколите”, тъй като в последните си пет мача освен двете равенства старозагорци имат и три победи - 3:1, 2:1 и 3:0.