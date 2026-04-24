  • 24 апр 2026 | 05:16
  • 173
  • 0
Лаутаро пропуска мача с Торино, завръща се срещу Парма

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес няма да бъде на разположение за гостуването на Торино. Клубът е предприел предпазлив подход към възстановяването му и целта е той да се завърне в игра за домакинския мач срещу Парма на 3 май.

Аржентинецът лекува мускулен проблем, който получи по време на плейофа в Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт. Въпреки че се завърна за кратко, за да отбележи два гола срещу Рома, впоследствие той отново получи травма. Това накара ръководството на Интер да не поема никакви рискове със своя най-важен играч в този деликатен етап от сезона.

Хора от клуба са заявили, че графикът за завръщането на аржентинеца би бил ускорен само ако позицията на „нерадзурите“ беше по-несигурна, но към момента това не е така.

Интер не възнамерява да се разделя с Чалханоолу
Интер не възнамерява да се разделя с Чалханоолу

Интер продължи да печели и без своя капитан, като Хакан Чалханоолу дирижира играта в средата на терена, а Маркюс Тюрам се намира в забележителна форма. Френският нападател отбеляза четири гола в последните си три мача в първенството, което показва, че „нерадзурите“ са напълно способни да си осигурят титлата, без да рискуват дългосрочното здраве на Лаутаро.

Интер подновява тренировки утре преди неделния двубой с Торино.

Снимки: Gettyimages

