  • 24 апр 2026 | 21:32
Ясен Радев с категорична победа и медал от Световната купа по бокс

Ясен Радев осигури първи медал за България от Световната купа по бокс в Бразилия. В категория до 55 килограма националът се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие на ринга във Фоз до Игуасу.

Ясен Радев победи медалист от европейско първенство в Бразилия

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той се справи с англичанина Елис Троубридж. Радев отказа съперника си в средата на втория рунд и в събота вечерта ще се изправи срещу Рафаел Лосано (Испания) за място на финалите. 

Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Във вечерната програма на днешната сесия има още два мача с българско участие. Около 1:00 часа сутринта световният вицешампион от Ливърпул 2025 Рами Киуан (75 кг) се изправи срещу местната надежда Тауан Силва. Час по-късно на ринга ще излезе и Йордан Морехон (+90 кг), който има тежка задача да боксира с актуалния сребърен медалист от първенството на планетата - Жахонгир Зокиров (Узб).

Снимки: Imago

Състезатели от 17 държави са потвърдили участие за турнира по джудо „Топалов оупън“

Биляна Дудова спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба в Тирана

Ахмед Магамаев преклони глава пред легендарния Садулаев и ще спори за бронз

Последните петима българи на Европейското първенство по борба ще стартират от квалификациите

Български национал се изправя срещу Абдулрашид Садулаев на полуфинал в Тирана

Обещаващ ММА сблъсък бе обявен за MAX FIGHT 65

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Бетис 0:1 Реал Мадрид, Винисиус откри резултата

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

