Европейският шампион по борба за момчета Симеон Великов: Много ме мотивира загубата на брат ми

„Мотивира ме загубата на на моя брат Радослав, много ме беше яд", заяви Симеон Великов, който стана европейски шампион по борба.

Великов ликува с европейската титла при момчетата на първенството в Самоков, след като на финала преодоля Елман Исмаилов (Азербайджан) с 15:4, като стопи пасив от 1:4 само 17 секунди преди края на срещата в категория до 41 кг на свободната борба. В ъгъла на младия талант беше неговия баща и селекционер на националния отбор Радослав Великов.

Само преди дни Радослав Великов-младши, най-големият от синовете на славния шампион, стана втори в Европа при кадетите в категория до 45 кг.

„С брат ми много си помагаме, постоянно тренираме заедно, разликата ни е година и седем месеца. А наставленията на баща ми ги чувам колкото и да е шумно в залата“, продължава шампионът.

Той за първи път участва на подобно първенство.

„Когато стъпих за първи път на тепиха, емоцията беше невероятно“, коментира той.

В момента тийнейджърът е ученик в 7 клас в спортното училище на „Левски“ и му предстоят матури.

„Всички учители се отнасят с разбиране към нас, защото постоянно сме по лагери, отсъстваме . . .", добави той.

Роден е на 8 февруари, денят в който е роден и световният и трикратен европейски шампион Симеон Щерев, и на когото е кръстен.

Давид Петров (38) и Петро Карлангач (52) стигнаха до първите си медали - бронз при второто си участие на европейско първенство.

„Много съм щастлив, защото това е плод на много усилени тренировки на тепиха - каза Петров, който през миналия сезон беше пети в Европа. - В първия ден направих грешка, но във втория се коригирах.“

