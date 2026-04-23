Ясен Радев победи медалист от европейско първенство в Бразилия

  • 23 апр 2026 | 19:01
Ясен Радев ще боксира на четвъртфиналите на Световната купа в Бразилия. Националът ни постигна впечатляваща победа в категория до 55 килограма на ринга във Фоз до Игуасу. Той се наложи в здрава битка над опитния унгарец Габор Върбан, който е бронзов медалист от европейско първенство.

Ясен влезе малко по-трудно в срещата, но бързо намери точния ритъм. В типичния си стил, търсейки битката и вървейки напред той притисна съперника си. Унгарецът на свой ред заложи на нечисти похвати, за което получи и наказание по пътя към успеха на Радев с 3:2 гласа. Така българинът вече е на победа от минимум бронзово отличие в Бразилия. От него го дели Елис Троубридж (Англия).

Златислава Чуканова от своя страна допусна поражение. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години отстъпи на актуалната световна шампионка при 51-килограмовите Алуа Балкибекова (Казахстан). Нашето момиче изигра силен мач, бе убедителна особено в третия рунд, но това не стигна за нещо повече от поражение с 1:4 гласа.

