Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Тежки препятствия очакват днес двама от българските национали на Световната купа по бокс в Бразилия. На ринга във Фоз до Игуасу ще имаме възможността да видим Златислава Чуканова и Ясен Радев. Срещу тях застават боксьори със солиден опит и богати визитки. Цената на победата – място на четвъртфиналите на шампионата.

В категория до 51 килограма Чуканова, двукратна носителка на Купа „Странджа“ и европейска вицешампионка, ще боксира със световната №1 Алуа Балкибекова. Казахстанката е златен медалист от Ливърпул именно в тази категория. Мачът им е четвърти на ринг Б в следобедната сесия и трябва да започне около 17:45 часа.

Малко след тях, на ринг А ще видим и Ясен Радев. В категория до 55 килограма той ще срещне бронзовия медалист от европейското първенство през 2024 година Габор Върбан (Унгария). Това няма да е първи сблъсък между двамата. През 2022-ра Ясен записва успех над унгареца на турнир в Марибор.

Световната купа в Бразилия бе белязана от две български поражения в четвъртък сутринта. Капитанът на националния ни отбор Ергюнал Себахтин (50 кг) отстъпи драматично с 2:3 гласа на представителя на Доминикана Дани Касерес. Уилиам Чолов (80 кг) от своя страна загуби от мощния канадец Джош Офори.