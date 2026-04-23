  3. Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

  • 23 апр 2026 | 14:47
  • 216
  • 0
Злати Чуканова и Ясен Радев влизат в трудни битки днес в Бразилия

Тежки препятствия очакват днес двама от българските национали на Световната купа по бокс в Бразилия. На ринга във Фоз до Игуасу ще имаме възможността да видим Златислава Чуканова и Ясен Радев. Срещу тях застават боксьори със солиден опит и богати визитки. Цената на победата – място на четвъртфиналите на шампионата.

В категория до 51 килограма Чуканова, двукратна носителка на Купа „Странджа“ и европейска вицешампионка, ще боксира със световната №1 Алуа Балкибекова. Казахстанката е златен медалист от Ливърпул именно в тази категория. Мачът им е четвърти на ринг Б в следобедната сесия и трябва да започне около 17:45 часа.

Малко след тях, на ринг А ще видим и Ясен Радев. В категория до 55 килограма той ще срещне бронзовия медалист от европейското първенство през 2024 година Габор Върбан (Унгария). Това няма да е първи сблъсък между двамата. През 2022-ра Ясен записва успех над унгареца на турнир в Марибор.

Световната купа в Бразилия бе белязана от две български поражения в четвъртък сутринта. Капитанът на националния ни отбор Ергюнал Себахтин (50 кг) отстъпи драматично с 2:3 гласа на представителя на Доминикана Дани Касерес. Уилиам Чолов (80 кг) от своя страна загуби от мощния канадец Джош Офори.

Петият специализиран лагер на SENSHI започна

  • 23 апр 2026 | 14:44
  • 180
  • 0
Олга Попова започна Европейското по борба със забележителен обрат

  • 23 апр 2026 | 13:00
  • 577
  • 0
Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

  • 23 апр 2026 | 12:33
  • 307
  • 0
Йосиф Панов: Излизам на ринга, за да се раздам

  • 23 апр 2026 | 12:17
  • 374
  • 0
Класиците завършиха на шесто място по медали на Европейското по борба

  • 23 апр 2026 | 05:45
  • 2091
  • 0
Кирил Милов: Чувството да защитиш европейската титла е неописуемо

  • 22 апр 2026 | 21:54
  • 808
  • 0
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4620
  • 22
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12617
  • 22
Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
  • 1906
  • 0
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15356
  • 13
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 23472
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 6794
  • 5