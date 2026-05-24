Станка Златева: Европейското първенство завърши успешно и за младите, и за България

В деня на един от най-българските празници - 24 май, Българската федерация по борба (БФ Борба) отчита изключително успешно участие на младите български национали и силно организационно представяне на страната като домакин на Европейското първенство по борба за момчета и момичета до 15 години, което се проведе в Самоков.

Младите състезатели завоюваха общо девет медала - един златен, три сребърни и пет бронзови отличия в свободния и класическия стил при момчетата и при момичетата. Националните отбори демонстрираха характер, израстване и сериозен потенциал, а България си върна мястото и позициите сред водещите сили в европейската борба.

Шесто място в Европа за младите български борци в свободен стил

Успешното представяне на младите национали е част от последователната работа по възраждане на българските традиции в борбата и изграждането на състезатели във всички възрастови групи.

"Поздравявам всички наши млади национали, треньорите, клубовете, специалистите и семействата на децата за труда, дисциплината и достойното представяне на европейския шампионат. Деветте медала са повод за гордост и доказателство, че българската борба разполага с талантливо поколение, което има потенциал да продължи славните традиции на нашия спорт", заяви президентът на БФ Борба Станка Златева.

Европейският шампион по борба за момчета Симеон Великов: Много ме мотивира загубата на брат ми

"Заедно с Управителния съвет на федерацията работим последователно по основните ни приоритети като ръководство - възраждането на българските традиции в борбата, възстановяването на силната българска школа и изграждането на устойчив модел за развитие на състезатели във всички възрасти. Вярваме, че именно системната работа, инвестицията в младите таланти и връщането към доказаните принципи на българската школа ще бъдат основата за бъдещите големи успехи на олимпийските игри и на световните и европейски шампионати", категорична е петкратната световна шампионка Станка Златева.

Тя подчерта и значението за спортния авторитет на България на успешното домакинство на шампионата.

"Изключително ценна за нас е високата оценка, която България и нашата федерация получиха от UWW-Europe за организацията на първенството. Това признание е резултат от общите усилия на организатори, треньори, доброволци, институции и партньори", каза Златева.

Един финал и още три репешажа за българите в Самоков

"Европейското първенство приключи много успешно за България - както като домакин на шампионата, така и с представянето на младите ни национали. Продължаваме да работим с амбиция и ясна визия за възстановяване на българската школа и връщането на България там, където принадлежи - сред водещите сили в световната борба", допълни Станка Златева.

"БФ Борба благодари на всички състезатели, треньори, организатори, институции, партньори и фенове, които допринесоха Самоков да се превърне в европейска столица на борбата и България отново да затвърди авторитета си на силен организатор на международни спортни форуми", заявиха от родната централа.

