От Тракхаус Априлия потвърдиха раздялата с Ай Огура

  • 24 апр 2026 | 19:09
Отборният ръководите на екипа на Тракхаус Априлия Давиде Бривио потвърди в хода на тренировките преди Гран При на Испания, че американският тим ще се раздели с Ай Огура в края на настоящия сезон в MotoGP.

„Ай ни информира, че няма да продължи с нас догодина, не трябва аз да казвам къде ще отиде той. Така че да, потенциално ние имаме едно свободно място за догодина“, заяви Бривио пред пит-репортера на MotoGP Джак Апълярд в хода на официалната тренировка на „Херес“.

Тази новина идва само ден, след като Алекс Ринс обяви, че от Ямаха са му казали, че той не попада в плановете на производителя от Ивата за сезон 2027. Както е известно по-рано този месец се появи информация, че японската марка е подписала с Огура, който да стане съотборник на световния шампион за 2024 година Хорхе Мартин, чието привличането на Априлия също не е потвърдено, но се смята за сигурно.

Ринс призна, че е изненадан от решението на Ямаха да го освободи

А колко до заместника на Огура в състава на Тракхаус Априлия, Бривио обясни, че за него винаги е приятно да работи с новобранци. В случая обаче италианецът предпочита да заложи на опита, тъй като в момента неговият тим е в позиция, която му позволява да се бори за челните резултати в MotoGP.

Алекс Маркес наложи унищожително темпо в официалната тренировка на "Херес"

„Винаги съм харесвал да работя с новобранци и да ги гледам как се развиват. Смятам, че на фона на моментната позиция на Тракхаус, с този конкурентен мотор, ние можем да се целим в добри резултати и е време да вземем опитен пилот, който да е готов да се бори за подиуми и победи. Изглежда, че моторът ни позволява това и трябва да използваме този потенциал“, обясни Бривио.

Снимки: Gettyimages

