Какво знаем за фаталната катастрофа на "Нюрбургринг" миналата събота

Миналият уикенд се проведоха двете квалификационни състезания за 24-часовата надпревара на „Нюрбургринг“, която ще се състои идния месец.

За съжаление съботното състезание беше помрачено от масов инцидент, в който живота си загуби 66-годишният финландец Юха Миетинен. След тази катастрофа съботното състезание не беше подновено, а преди старта на неделното беше запазена минута мълчание в памет на Миетинен.

Един загинал в квалификационното състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“

Сега, близо седмица по-късно, вече започнаха да излизат и повече подробности за това какво точно се случи в онзи съдбоносен ден на Зеления ад. Според информация на motorsport.com всичко е започнало от разлято масло на пистата в подхода за почти обратния десен завой преди легендарната въртележа, кръстена на Рудолф Карачиола.

Върху това масло първи контрол е загуби пилотът на БМВ 330i с №503, който се е врязал в предпазните заграждения. Миетинен се е движил много близо зад него и също е загубил контрол върху хлъзгавата настилка и се завъртял, удряйки се със своето БМВ 325i в спрялото кола пред него под ъгъл от 90 градуса.

Ударът е станал от страна на пилота, което е и едно от най-слабите места в конструкцията на всеки състезателен автомобил заради отвора в тръбната конструкция, които се използва за влизане и излизане от колата. В тази си част конструкцията е устойчива на странични удари в предпазни стени, когато енергията от удара е фокусирана върху малка зона.

В конкретният случай обаче задницата на автомобила с №503 се вдигнала във въздуха при първоначалния контакт с предпазните заграждения и при връщането си на земята е ударила шофьорската врата на Миетинен. Този удар се е случил именно на мястото, което се използва от пилотите да влизат и излизат от своите коли, което практически е оставил Миетинен незащитен.

Разследването на инцидента продължава, но за момента не са предвидени въвеждания на ограничения на скоростта, каквито имаше през 2015 година, когато автомобилът на Ян Марденборо полетя и се приземи в зона за зрители, убивайки един. Тогава на определени отсечки от „Нордшлайфе“ бяха въведени ограничения на скоростта, след като тогавашният президент на ФИА Жан Тод заплаши германското трасе, че ще му отнеме лиценза, ако не бъдат взети мерки. Впоследствие някои отсечки бяха модифицирани и ограниченията на скоростта бяха премахнати.

Следвай ни:

Снимки: Imago