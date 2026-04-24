  • 24 апр 2026 | 16:30
Звездата на Монако каза "не": Майк Джеймс напуска след края на сезона

Майк Джеймс официално обяви, че ще напусне Монако след приключването на сезона, слагайки край на спекулациите около бъдещето си.

В интервю за L'Equipe американският гард потвърди, че ще излезе на пазара като свободен агент това лято. Той подчерта, че към момента не води преговори с други клубове и е изцяло фокусиран върху завършването на сезона.

По повод твърденията, че договорът му с Монако е до 2027 г., Джеймс отговори с характерната за него доза ирония: "Говори се също, че Елвис Пресли все още е жив".

Гардът бе категоричен и по въпроса дали има шанс да остане в Княжеството: "Не. Не съм подписал никъде и не съм говорил с никого. Мисля само за това да завърша сезона".

Джеймс се присъедини към Монако през 2021 г. и бързо се превърна в ключова фигура за възхода на клуба в Евролига. С него тимът се утвърди като реален претендент за титлата, достигайки до Финалната четворка през 2023 и 2025 г., включително и до първия си финал в турнира, което се случи миналия сезон.

Индивидуалните му постижения също са впечатляващи, като той се превърна в реализатор №1 в историята на Евролигата и бе избран за MVP на турнира през 2024 г.

Гошо Методиев

Снимки: Imago

