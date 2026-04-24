Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Миналогодишният финалист Монако и Барселона се изправят един срещу друг тази вечер от 20:30 часа българско време в решаващ сблъсък от плей-ин турнира на Евролигата.

Мачът обещава истниско зрелище, а победителят ще бъде осмият и последен участник в плейофите тази година. Той ще премери сили със завършилия на първо място в редовния сезон Олимпиакос, воден от Александър Везенков.

Монегаските, които са домакини тази вечер, търсят да се върнат на победния път след поражението от Панатинайкос във вторник, докато каталунците пристигат с повишено самочувствие след убедителния успех срещу Цървена звезда.

Защитата традиционно е в основата на философията на Чави Паскуал, но срещу офанзивната мощ на Монако тази задача изглежда далеч от лесна. Тимът от Княжеството вече показа, че може да накаже Барса, след като преди броени седмици спечели с 93:86 в двубой от редовния сезон. Тогава шестима играчи на Монако завършиха с двуцифрен актив, а лидерите в лицето на Майк Джеймс и Ели Окобо поведоха отбора с по 16 точки. В този мач обаче липсваше за "лос кулес" Томаш Саторански, фактор, който може сериозно да промени баланса, особено в дефанзивен план. По-рано през сезона Монако надигра Барса и като гост с 90:74.

В нападение Барселона ще разчита на Уил Клайбърн, който е във впечатляваща форма и бележи средно по 19 точки в последните си три срещи, демонстрирайки отлична успеваемост от тройката. До него Кевин Пънтър също е сериозна заплаха, като гардът записа 22 точки при успеха над Звезда.

Този двубой отваря нова страница от съперничеството между двата тима. Миналия сезон те изиграха драматична плейофна серия, решена в последните секунди след пропуск на Пънтър, който изпрати Монако към Финалната четворка. Залогът отново е огромен и всичко сочи към нова порция баскетболна драма в петък вечерта.

Никола Миротич и Неманя Недович пропускат мача за Монако поради травми, а Ели Окобо и Даниел Тайс се очаква да са готови за срещата. За Барселона извън строя е единствено трайно контузеният Николас Лапровитола.

Гошо Методиев

Снимки: Imago