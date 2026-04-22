Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

  • 22 апр 2026 | 00:30
Панатинайкос си осигури място в плейофите на Евролигата, след като победи с 87:79 Монако в Атина на старта на плей-ин турнира. Гръцкият гранд зае седмо място в редовния сезон, но днес стори необходимото, за да продължи участието си в надпреварата.

Въпреки поражението, Монако все още има шанс да се пребори за последната свободна квота за плейофите. Френският тим ще се изправи в решаващ двубой срещу Барселона в петък.

ПАО изигра много силба първа четвърт, в която натрупа аванс от 9 точки, а на почивката преднината на гръцкия колос беше още по-голяма при 49:34.

Звездата на Панатинайкос Кендрик Нън отбеляза само 7 точки, но Ти Джей Шортс отбеляза рекордните си през сезона 21 точки и беше с основен принос за победата. Кенет Фарийд (13 точки и 8 борби) също беше на ниво за домакините.

Монако намали изоставането си до 7 точки в последната четвърт, но нямаше сили за обрат. Майк Джеймс беше познатият лидер на французите с 25 точки, 7 асистенции и 5 борби, но от съотборниците му само Алфа Диало (12 точки) завърши с двуцифрен актив.

В първия кръг от плейофите Панатинайкос ще има за съперник Валенсия, като първия мач от серията ще се изиграе на 28 април в залата на "портокалите".

