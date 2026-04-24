Априлия започва тестовете на 850-кубиковия си мотор идната седмица

Тестовият пилот на Априлия Лоренцо Савадори разкри, че марката от Ноале ще направи първите изпитания на писта с новия си 850-кубиков мотор за MotoGP в началото на следващата седмица.

Италианецът, който участва в Гран При на Испания с „уайлд кард“, говори преди началото на уикенда на „Херес“ и обясни, че Априлия ще остане на испанското трасе и след официалния тест, който е предвиден за понеделник. Марката от Ноале има предвидени двудневни изпитания с изцяло новия си мотоциклет, който се разработва по новите правила, които ще влязат в сила в MotoGP догодина.

„Ще тествам 850-кубиковия мотор в сряда и четвъртък. Разбира се, по двигателя се работи от миналата година, но сега ще излезе на пистата за първи път. Нямам търпение да изпробвам новата ера на MotoGP. Доволни сме от данните, които виждаме във фабриката в Ноале“, заяви Савадори.

Априлия реално е единственият производител, който все още не е тествал на писта своя нов мотор. През последните месеци това вече сториха КТМ, Хонда, Ямаха и Дукати, чийто шейкдаун се проведе по-рано този месец на „Мизано“.

Снимки: Gettyimages