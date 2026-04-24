И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

Въпреки че тестовете с актуални коли във Формула 1 извън официалните изпитания са официално забранени, почти всички тимовете намериха начин да изпробват новости по своите коли в хода на априлската пауза.

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Един от тях беше този на Ред Бул, който проведе филмов ден с RB22 на „Силвърстоун“ по-рано тази седмица. Биковете изпробваха най-различни нови компоненти, а от шпионски кадри се вижда, че и те са разработили въртящо се задно крило.

Подобен дизайн се появи за първи път на колата на Ферари по време на предсезонните тестове в Бахрейн, а Черните кончета възнамеряват да използват този крило, наречено „Макарена“, за първи път в състезателни условия в Маями идната седмица. Дизайнът на Ред Бул е малко по-различен от този на Скудерията, но ясно се вижда, че принципът на работа е сходен и горният подвижен елемент наобратно, което на теория води до чувствително намаляване на челното съпротивление при движението направо.

Отново: Ферари ще използва въртящото се крило

Тепърва предстои да видим дали Ред Бул ще изпробва този дизайн и в хода на уикенда в Маями, или за момента работата по него ще продължи само във фабриката на тима в Милтън Кийнс. Кадрите от „Силвърстоун“ обаче доказват, че Биковете не оставят нищо на случайността и търсят всякакъв вариант да се върнат към челото след разочароващото начало на сезона за тях.

Снимки: Gettyimages