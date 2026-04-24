  3. И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

  • 24 апр 2026 | 14:06
Въпреки че тестовете с актуални коли във Формула 1 извън официалните изпитания са официално забранени, почти всички тимовете намериха начин да изпробват новости по своите коли в хода на априлската пауза.

Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“
Ред Бул тества промените по RB22 на „Силвърстоун“

Един от тях беше този на Ред Бул, който проведе филмов ден с RB22 на „Силвърстоун“ по-рано тази седмица. Биковете изпробваха най-различни нови компоненти, а от шпионски кадри се вижда, че и те са разработили въртящо се задно крило.

Подобен дизайн се появи за първи път на колата на Ферари по време на предсезонните тестове в Бахрейн, а Черните кончета възнамеряват да използват този крило, наречено „Макарена“, за първи път в състезателни условия в Маями идната седмица. Дизайнът на Ред Бул е малко по-различен от този на Скудерията, но ясно се вижда, че принципът на работа е сходен и горният подвижен елемент наобратно, което на теория води до чувствително намаляване на челното съпротивление при движението направо.

Отново: Ферари ще използва въртящото се крило
Отново: Ферари ще използва въртящото се крило

Тепърва предстои да видим дали Ред Бул ще изпробва този дизайн и в хода на уикенда в Маями, или за момента работата по него ще продължи само във фабриката на тима в Милтън Кийнс. Кадрите от „Силвърстоун“ обаче доказват, че Биковете не оставят нищо на случайността и търсят всякакъв вариант да се върнат към челото след разочароващото начало на сезона за тях.

Снимки: Gettyimages

Такамото Кацута поведе в Рали "Канарски острови"

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

ФИА променя състезателния уикенд в Маями

Още един производител влиза в WRC

Култард не иска да сравнява Антонели със Сена, а с Роси

Ринс призна, че е изненадан от решението на Ямаха да го освободи

Добра новина за Мони Николов

Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

