  3. Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

  • 24 апр 2026 | 15:10
Трикратният победител в „24 часа на Льо Ман“ Алан Макниш е новият състезателен директор на отбора на Ауди във Формула 1.

Шотландецът е тясно свързан с германската марка, с която той спечели две от трите си победи на пистата „Сарт“, триумфирайки с нея през 2008 и 2013. Впоследствие Макниш ръководи отбора на Ауди във Формула Е между 2017 и 2021 година, а през януари той беше назначен за ръководител на програмата за млади пилоти на германската марка.

Неочакваното напускане на Джонатан Уитли малко след началото на сезона обаче доведе до преструктуриране в екипа на Ауди. Като част от тези промени Макниш заема позицията на състезателен директор и той ще отговаря за спортните въпроси, инженерната координация, управлението на пилотите, състезателните стратегии и операции в гаража, както и ще бъде част от медийните и партньорски ангажименти на Ауди на пистата. Макниш ще рапортува на Матиа Биното, който ще продължи да заема позицията на ръководител и главен изпълнителен директор на отбора на Ауди.

Снимки: Gettyimages

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

Жоан Мир: Заслужавам да остана заводски пилот на Хонда

Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

Априлия започва тестовете на 850-кубиковия си мотор идната седмица

И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Злато за Насар в първото движение!

Добра новина за Мони Николов

