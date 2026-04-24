Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

Трикратният победител в „24 часа на Льо Ман“ Алан Макниш е новият състезателен директор на отбора на Ауди във Формула 1.

Шотландецът е тясно свързан с германската марка, с която той спечели две от трите си победи на пистата „Сарт“, триумфирайки с нея през 2008 и 2013. Впоследствие Макниш ръководи отбора на Ауди във Формула Е между 2017 и 2021 година, а през януари той беше назначен за ръководител на програмата за млади пилоти на германската марка.

Неочакваното напускане на Джонатан Уитли малко след началото на сезона обаче доведе до преструктуриране в екипа на Ауди. Като част от тези промени Макниш заема позицията на състезателен директор и той ще отговаря за спортните въпроси, инженерната координация, управлението на пилотите, състезателните стратегии и операции в гаража, както и ще бъде част от медийните и партньорски ангажименти на Ауди на пистата. Макниш ще рапортува на Матиа Биното, който ще продължи да заема позицията на ръководител и главен изпълнителен директор на отбора на Ауди.

