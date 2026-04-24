  Жоан Мир: Заслужавам да остана заводски пилот на Хонда

  • 24 апр 2026 | 14:57
Жоан Мир: Заслужавам да остана заводски пилот на Хонда

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир вярва, че заслужава да остане заводски пилот на Хонда и за началото на новата 850-кубикова, която ще стартира в кралския клас догодина.

Мир е сред множеството пилоти, чието бъдеще в MotoGP не изглежда много сигурно на този етап. Още преди началото на сезона се появи информация, че в Хонда са си подсигурили подписа на Фабио Куартараро, а според информация на испанските медии негов съотборник ще бъде колумбиецът Давид Алонсо, който ще се качи в MotoGP от Moto2.

Дукати и Хонда откриха следващите си звезди в MotoGP

„Не мисля, че заслужавам да се състезавам за друг отбор, освен за заводския тим на Хонда – каза Мир преди началото на уикенда за Гран При на Испания. – Не съм тук, за да се моля. Мисля, че съм пилот, който може да гарантира, че когато моторът работи, ще бъда в челото. Това трябва да е нашата цел.

„Освен това аз се нуждая от проект, който да ме мотивира. Ако нещо не ме мотивира, аз няма да го правя. Толкова е просто. Това не е началото на моята кариера, когато всичко се приема. Ако аз ще правя нещо, ще е защото има смисъл и се движим напред, даваме всичко от себе си, защото аз доказвам, че съм бърз. Оттук, за нещата, които не мога да контролирам, ще видим какво ще стане. Давам повече от достатъчно причини да бъда на добър мотор догодина“, добави още испанецът.

Един спасителен пояс за него и настоящият му съотборник Лука Марини може да е желанието на Хонда да има шест мотора в MotoGP догодина. Според информация, която се появи след Гран При на САЩ, японците преговарят с екипа на Tech3, който в момента работи с КТМ.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

  • 24 апр 2026 | 15:27
  • 1351
  • 0
Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

  • 24 апр 2026 | 15:10
  • 272
  • 0
Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

  • 24 апр 2026 | 14:32
  • 490
  • 0
Априлия започва тестовете на 850-кубиковия си мотор идната седмица

Априлия започва тестовете на 850-кубиковия си мотор идната седмица

  • 24 апр 2026 | 14:24
  • 199
  • 0
И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

  • 24 апр 2026 | 14:06
  • 1817
  • 0
Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

  • 24 апр 2026 | 13:50
  • 5031
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 18957
  • 62
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 8934
  • 5
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 20919
  • 52
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5544
  • 5
Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 21494
  • 5
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11230
  • 3