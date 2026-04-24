Жоан Мир: Заслужавам да остана заводски пилот на Хонда

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир вярва, че заслужава да остане заводски пилот на Хонда и за началото на новата 850-кубикова, която ще стартира в кралския клас догодина.

Мир е сред множеството пилоти, чието бъдеще в MotoGP не изглежда много сигурно на този етап. Още преди началото на сезона се появи информация, че в Хонда са си подсигурили подписа на Фабио Куартараро, а според информация на испанските медии негов съотборник ще бъде колумбиецът Давид Алонсо, който ще се качи в MotoGP от Moto2.

„Не мисля, че заслужавам да се състезавам за друг отбор, освен за заводския тим на Хонда – каза Мир преди началото на уикенда за Гран При на Испания. – Не съм тук, за да се моля. Мисля, че съм пилот, който може да гарантира, че когато моторът работи, ще бъда в челото. Това трябва да е нашата цел.



„Освен това аз се нуждая от проект, който да ме мотивира. Ако нещо не ме мотивира, аз няма да го правя. Толкова е просто. Това не е началото на моята кариера, когато всичко се приема. Ако аз ще правя нещо, ще е защото има смисъл и се движим напред, даваме всичко от себе си, защото аз доказвам, че съм бърз. Оттук, за нещата, които не мога да контролирам, ще видим какво ще стане. Давам повече от достатъчно причини да бъда на добър мотор догодина“, добави още испанецът.

Един спасителен пояс за него и настоящият му съотборник Лука Марини може да е желанието на Хонда да има шест мотора в MotoGP догодина. Според информация, която се появи след Гран При на САЩ, японците преговарят с екипа на Tech3, който в момента работи с КТМ.

