Светлин Станчев: И двата отбора сме в негативна серия

Утре, едноименния тим на Аксаково ще гостува на Олимпик (Варна). Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Множеството кадрови проблеми дадоха своето негативно отражение на представянето ни и резултата в последния мач. Ситуацията остава много тежка. Дано да се завърне някой в състава. В крайна сметка ще разчитаме на момчетата, които са на линия. И ние и Олимпик сме в негативна серия. Ще направим възможното да я стопираме. Очаквам да видим футбол, надиграване“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.