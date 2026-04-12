Устрем обърна Аксаково

Устрем (Дончево) се наложи с 3:2 в Аксаково над едноименния тим. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой, с обрат, критични моменти пред вратите и нерви. Калоян Тодоров даде преднина на домакините с двете си попадение в 26-а и 45-ата минута. Второто беше от дузпа и съперникът я оспори. Гостите се активизираха след почивката. Пламен Шестаков и Георги Георгиев заличиха пасива с головете си в 60-а и 64-ата минута. Победният обрат направи влезлия като резерва Дейвид Венциславов в 87-ата минута. Домакините обаче спориха, че при гола има засада. Друга резерва на гостите Цветан Цветанов беше отстранен с червен картон.