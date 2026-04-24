Аспарух Никодимов: Янев отиде с написано домашно в Разград

Полуфиналистът за КЕШ начело на ЦСКА Аспарух Никодимов бе много доволен след победата на "армейците" с 2:1 над Лудогорец във вторник. Великият наставник похвали пред „Тема Спорт“ треньора Христо Янев и отборното представяне в Разград, но отказа да дава индивидуални оценки на играчите.



- Г-н Никодимов, в предишното интервю казахте, че полуфиналите за купата и плейофите в първенството ще покажат докъде е ЦСКА на Христо Янев в развитието си. Какво мислите за първия мач в Разград?

– Време е вече да се разбере, че в България чуждите треньори трудно се внедряват и постигат успехи. Случва се веднъж на десет или двайсет случая. И ние имаме специалисти, които трябва да развиваме и налагаме, а не да отписваме. Видяхме какво направи Ицо Янев в Разград. Лудогорец живееше в някаква илюзия, че едва ли не, където хване ЦСКА и Левски, ги побеждава. Но се видя, че не е точно така. Христо Янев беше и добър футболист, знае какво е ЦСКА, осъзнава значението на всеки мач, натрупа опит и в други отбори. И очевидно отиде с написано домашно в Разград. Заслужи си доверието, което получава, и мога само да му кажа голямо браво за този мач.

- Кои бяха основните причини за победата на ЦСКА над Лудогорец?

– Спечелиха като колектив, бяха като юмрук. ЦСКА имаше преимущество във всички зони по терена и това не се дължи на индивидуалности, а на отборна игра. Дори и резервните футболисти имат своя принос – видяхме ги как горяха отстрани, опитваха се да вдъхват увереност на тези на терена. Това е рецептата за успеха, когато всички в състава са като един.



- Какъв трябва да е подходът на ЦСКА за реванша предвид гола преднина от първия мач?

– Задължително е да се играе пак с хъс за победа. Тръгнеш ли да пазиш резултата, да бавиш времето, най-вероятно ще страдаш. Нужна е яка борба. Така, както беше в Разград и ни донесе успех. Хареса ми, че играха със самочувствие. В последните години излизахме с необясним страх срещу Лудогорец. Пък те не са с три крака, нямат по две глави. Напротив – напълно преодолим отбор са. Така че дано покажат такава увереност и характер и в реванша.

- В следващите десет дни предстоят вечно дерби с Левски и още два сблъсъка с Лудогорец. Ще се отрази ли натовареният график?

– Ако искаш да вървиш напред, трябва да побеждаваш. Ако не става, значи още не си готов. Някой път нямаш късмет, играеш добре, но изпускаш пет-шест положения. Тогава си за съжаление. Но иначе нямаш оправдание. Хвърляш се с всички сили и показваш на какво си способен. Хубаво е, че се наредиха такива здрави мачове един след друг. Спечелим ли и в следващите, значи сме готови за нещо голямо.



- В миналото често сте отчитали, че в ЦСКА липсваше класа. Как оценявате настоящите червени играчи?

– Със сигурност в този мач ми харесаха много от футболистите. Но мога да кажа, че са класни, ако продължат така до края на сезона, а и след това. Защото не е само да завъртиш някоя крушка и после тя да изгори. Изискват се поредица от добри представяния. Разбира се, нужна ти е основа, за да можеш след това да надграждаш, да трупаш самочувствие и увереност. Загатват със сигурност за качества и с тази победа показаха, че могат. Значи трябва да се изисква повече от тях, а не да ги галим с перце.