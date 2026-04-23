ФИА променя състезателния уикенд в Маями

ФИА обяви, че единствената свободна тренировка в програмата на следващия кръг от сезона във Формула 1 – Гран При на Маями, ще бъде удължена от 60 на 90 минути.
Уикендът в Маями е със спринт, което означава, че има само една свободна тренировка и с оглед на промените в новите правила за този сезон, отборите определено ще имат нужда от повече време, за да се подготвят за първото състезание след принудителната пауза през април.
В Маями ще продължи сезонът и във Формула 2, след като шампионатът успя да замести отменените надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия с Маями и Монреал.
От ФИА уточниха, че началния час на всички подгряващи серии ще е с 30 минути по-рано, за да може да има достатъчно време за 90-минутната свободна тренировка във Формула 1.
