ФИА променя състезателния уикенд в Маями

ФИА обяви, че единствената свободна тренировка в програмата на следващия кръг от сезона във Формула 1 – Гран При на Маями, ще бъде удължена от 60 на 90 минути.

Уикендът в Маями е със спринт, което означава, че има само една свободна тренировка и с оглед на промените в новите правила за този сезон, отборите определено ще имат нужда от повече време, за да се подготвят за първото състезание след принудителната пауза през април.

Free Practice 1 at the Miami Grand Prix will be extended to 90 minutes⏱️



It's the first on-track session after the five week break in the calendar



В Маями ще продължи сезонът и във Формула 2, след като шампионатът успя да замести отменените надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия с Маями и Монреал.

От ФИА уточниха, че началния час на всички подгряващи серии ще е с 30 минути по-рано, за да може да има достатъчно време за 90-минутната свободна тренировка във Формула 1.

Снимки: Gettyimages