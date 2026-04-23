ФИА променя състезателния уикенд в Маями

ФИА обяви, че единствената свободна тренировка в програмата на следващия кръг от сезона във Формула 1 – Гран При на Маями, ще бъде удължена от 60 на 90 минути.

Уикендът в Маями е със спринт, което означава, че има само една свободна тренировка и с оглед на промените в новите правила за този сезон, отборите определено ще имат нужда от повече време, за да се подготвят за първото състезание след принудителната пауза през април.

Култард не иска да сравнява Антонели със Сена, а с Роси

В Маями ще продължи сезонът и във Формула 2, след като шампионатът успя да замести отменените надпревари в Бахрейн и Саудитска Арабия с Маями и Монреал.

От ФИА уточниха, че началния час на всички подгряващи серии ще е с 30 минути по-рано, за да може да има достатъчно време за 90-минутната свободна тренировка във Формула 1.

Отново: Ферари ще използва въртящото се крило
Снимки: Gettyimages

