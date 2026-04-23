Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Задава ли се чистка на гардове в Олимпиакос след края на сезона?

Задава ли се чистка на гардове в Олимпиакос след края на сезона?

  • 23 апр 2026 | 18:59
  • 81
  • 0
Задава ли се чистка на гардове в Олимпиакос след края на сезона?

Олимпиакос е на прага на сериозно преструктуриране в гардовата линия след края на сезона. Клубът планира да се раздели с няколко играчи и да освежи състава си. Почти сигурни напускащи са Франк Нтиликина и Монте Морис. В същото време шансовете друг гард - Кори Джоузеф, да остане в отбора са минимални, а бъдещето на Кийнън Еванс също изглежда все по-несигурно.

Журналистът Константинос Мелайес от Sport24.gr очерта визията на тима за позицията плеймейкър през новия сезон.

"Коди Милър-Макинтайър, Томас Уолкъп и още един гард, чужденец с по-офанзивен профил", заяви Мелайес в подкаста BIG 4 by Betsson.

Той допълни, че клубът търси разнообразие в стила на игра на тази позиция, като не изключва и привличането на гръцки баскетболист за разширяване на ротацията.

Нтиликина, Морис и Джоузеф бяха привлечени в движение, за да компенсират сериозните проблеми с контузии в състава. Особено тежък е случаят с Кийнън Еванс, който след като пропусна целият предходен сезон заради травма в коляното, получи нова контузия още в първия си мач в Евролигата след завръщането си и това на практика сложи край на кампанията му.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

Гошо Методиев

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Виж всички

Водещи Новини

