Гръцки агент съди Василие Мицич

  • 14 май 2026 | 17:45
Гръцки агент съди Василие Мицич

Гръцкият агент Никос Спанос съди гарда на Апоел Тел Авив Василие Мицич, съобщава израелското издание one.co.il. Мениджърът иска обезщетение между 400 000 и 600 000 долара за участието си в преговорите с Апоел, където сръбският национал подписа най-големия договор в европейския баскетбол.

Миналото лято Мицич прекрати отношенията си със сръбския агент Мишко Ражнатович и се договори със Спанос, но бързо се стигна до разрив, а договорът му с израелския клуб беше финализиран от испанеца Игор Креспо.

Така Никос Спанос останал без комисиона и е решил да потърси дължимото в съда. Известният баскетболен агент твърди, че има право на комисиона, тъй като е участвал в преговорите и окончателното споразумение, и не иска да се откаже от парите.

Снимки: Imago

