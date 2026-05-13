  • 15 май 2026 | 15:13
Дубай се подсилва с най-добрия защитник в Евролигата

Участникът в Евролигата Дубай е напът да финализира договори с двама изявени играчи от Евролигата, потвърждават източници на BasketNews. Спорузамения се очаква да бъдат подписани с най-добрия защитник на сезона Алфа Диало и новобранеца Мамади Диаките.

Диало, 28-годишно крило с ръст 2.01 метра, бе избран за най-добър защитник в турнира през този сезон. Той записа средно по 11.9 точки, 4.4 борби, 1.4 асистенции и 1.4 отнети топки за 28 минути игра. Американецът прекара всичките си пет сезона в Евролигата с екипа на Монако, където се утвърди като един от най-добрите играчи в двете фази на играта в надпреварата.

Диаките, 29-годишен център от Гвинея с ръст 2.06 метра, направи изключително силен дебютен сезон в Евролигата с Баскония. Той постигна средни показатели от 8.4 точки, 4.3 борби, 1.2 чадъра и коефициент на полезно действие 10.1 за 19 минути на мач. Формата му се подобри драстично в заключителната част от сезона, когато се превърна в един от най-влиятелните центрове в лигата. В последната третина от кампанията в Евролигата Диаките записваше по 14 точки, 6 борби и 1.5 чадъра средно на мач.

Интересен факт е, че най-силният си мач за сезона Диаките изигра именно срещу Дубай през март, когато постигна лични рекорди от 27 точки, 12 борби и коефициент на полезно действие 37. Преди да пристигне в Европа, той има 55 мача в НБАс отборите на Милуоки Бъкс, Оклахома Сити Тъндър, Кливланд Кавалиърс, Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс.

Снимки: Imago

