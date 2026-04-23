Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Разкриха детайли от офертата на Олимпиакос към Милър-Макинтайър

Разкриха детайли от офертата на Олимпиакос към Милър-Макинтайър

  • 23 апр 2026 | 18:12
  • 1632
  • 0
След като вчера се появи информация, че Олимпиакос е близо до договор с българския национал Коди Милър-Макинтайър , сега станаха ясни и финансовите детайли, свързани с потенциалното споразумение.

Според местното издание Sport24.gr, шампионът на Гърция предлага на пойнт гарда два милиона и половина евро на сезон. Офертата на гранда от Пирея, чийто екип носи и двукратният Спортист номер 1 на България Александър Везенков, е за 2+1 години, като сумата достига по 2.5 милиона евро за първите две години и близо 3 милиона евро за допълнителната трета.

Коди Милър-Макинтайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

Твърди се, че двете страни вече са постигнали споразумение, но засега няма официално потвърждение от Олимпиакос или от 31-годишния плеймейкър.

Коди Милър-Макинтайър записа средно по 12.6 точки, 4.5 борби и 7.4 асистенции през сезон 2025/2026 в Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

