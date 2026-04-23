Успешен филмов ден за Ферари на “Монца”

Филмовият ден на Ферари на “Монца” вчера се превърна и в кратък тест преди подновяването на сезона във Формула 1 в Маями, като зад волана на SF-26 седнаха Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

Заради многото нови неща по колата от тима се опитаха да ограничат достъпа на феновете до трибуните на пистата, но въпреки това в социалните медии се появиха кадри от снимачния ден. В Италия обявиха, че тимът ще използва въртящото се задно крило, което получи името “Макарена”, но другите подобрения засега остават непотвърдени.

April 22, 2026

Леклер записа 19 обиколки с най-добро време 1.27,138 минути, след това Хамилтън кара 20 обиколки с време 1.26,585 минути. Днес и двамата пилоти продължават да работят на симулатора на Ферари в Маранело.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages