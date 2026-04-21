Евролигата на живо: Барселона води срещу Цървена звезда

Тази вечер започва плей-ин турнирът в Евролигата, който ще определи кои два отбора ще се присъединят към класиралите се в първата шестица в редовния сезон за участие в плейофите на елитната надпревара.

Цървена звезда с българския национален гард в състава си Коди Милър-Макинтайър гостува на Барселона в "Палау Блауграна" от 21:45 часа наше време.

Победителят от срещата между каталунците и белградчани ще трябва да спечели още един мач, за да влезе в плейофите, но за загубилия сезонът в Евролигата приключва.