Славия поздрави един от най-добрите кондиционни треньори у нас

Славия честити рождения ден на един от най-добрите кондиционни треньори у нас - Трендафил Терзийски-Трендо. Той навършва 82 години днес.

Ето какво пишат от клуба:

Честит рожден ден на Трендафил Терзийски-Трендо!

Елитен състезател на Славия по лека атлетика – държавен и балкански шампион, национален рекордьор на 200 м и шампион на 60 м в зала.

Като кондиционен треньор във футбола започва в Миньор (Пк) от 1971 до 1974.

От лятото на 1974 г. Терзийски е назначен за кондиционен треньор на представителния отбор на Славия и остава на тази позиция до края на 1986 г. В този период получава прозвището Великия от футболистите. През сезон 1986/87 е старши треньор на белите, записвайки актив от 11 мача – 7 победи, 1 равен и 3 загуби в „А“ група.

В периода 1987–1995 г. работи в Португалия с Фарензе, Спортинг и отново Фарензе, където е избран за най-добър кондиционен треньор в страната за 1987 и 1988 г. Там е известен с прозвището Професора.

Кариерата му преминава още през Локомотив (Сф), Левски, националния отбор на България, Локомотив (Пд), Саба Батери (Иран), Грасхопърс, както и в националния отбор по баскетбол, Черноморец и Левски (баскетбол).

От 2013 г. отново е част от треньорския щаб на Славия, а впоследствие продължава да помага на клуба в школата и представителния отбор като консултант.

Всички в Славия пожелаваме на бате Трендо здраве, късмет и дълголетие!

Екипът на Sportal.bg пожелава здраве, щастие и дълголетие на Трендафил Терзийски!

