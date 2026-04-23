ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за втория полуфинален двубой с Лудогорец за Sesame Купа на България. Първата среща завърши с успех 2:1 за “червените”, а вторият двубой е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на “Васил Левски”.

И Лудогорец, и ЦСКА закъснели за мача в Разград - БФС ги глоби
И Лудогорец, и ЦСКА закъснели за мача в Разград - БФС ги глоби

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Предстои ни едно от най-важните изпитания за сезона: Христо Янев и момчетата му имат нужда от подкрепата на всяко „армейско“ сърце!

Нека идната сряда червената доминация да продължи - както на терена, така и на трибуните! Да напълним стадиона и заедно да изживеем нова велика емоция!

ЦСКА зове!

Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец ВЕЧЕ СА В ПРОДАЖБА.

Двубоят е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)

Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)

Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)

Купи билет: https://shorturl.at/H8Z7b

Повече информация: https://shorturl.at/PW6pw

СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН!

Още от БГ Футбол

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4719
  • 22
И Лудогорец, и ЦСКА закъснели за мача в Разград - БФС ги глоби

И Лудогорец, и ЦСКА закъснели за мача в Разград - БФС ги глоби

  • 23 апр 2026 | 14:53
  • 2085
  • 1
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12678
  • 22
Спартак (Варна) се готви ударно за битката с Берое, феновете излязоха с призив

Спартак (Варна) се готви ударно за битката с Берое, феновете излязоха с призив

  • 23 апр 2026 | 12:19
  • 630
  • 1
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15403
  • 14
Балов: За мен правилото за млади футболисти е добро! Това ще помогне да има промяна в българския футбол

Балов: За мен правилото за млади футболисти е добро! Това ще помогне да има промяна в българския футбол

  • 23 апр 2026 | 11:46
  • 3679
  • 6
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 4719
  • 22
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 12678
  • 22
Григор Димитров - Даниел Вайехо

Григор Димитров - Даниел Вайехо

  • 23 апр 2026 | 15:05
  • 1954
  • 0
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 15403
  • 14
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 23524
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 6821
  • 5