ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за втория полуфинален двубой с Лудогорец за Sesame Купа на България. Първата среща завърши с успех 2:1 за “червените”, а вторият двубой е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на “Васил Левски”.
Ето какво пишат от ЦСКА:
Армейци,
Предстои ни едно от най-важните изпитания за сезона: Христо Янев и момчетата му имат нужда от подкрепата на всяко „армейско“ сърце!
Нека идната сряда червената доминация да продължи - както на терена, така и на трибуните! Да напълним стадиона и заедно да изживеем нова велика емоция!
ЦСКА зове!
Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец ВЕЧЕ СА В ПРОДАЖБА.
Двубоят е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".
Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.
Цените на билетите са както следва:
Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)
Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)
Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)
Купи билет: https://shorturl.at/H8Z7b
Повече информация: https://shorturl.at/PW6pw
СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН!