Шеф на Аталанта разкритикува съдиите след загубения полуфинал срещу Лацио

Изпълнителният директор на Аталанта Лука Перкаси изрази огорчението си от съдийството в снощния полуфинал за Купата на Италия, в който тимът беше отстранен от Лацио след изпълнение на дузпи. Той акцентира върху гола на Едерсон в началото на второто полувреме, който беше отменен след намесата на ВАР, откъдето прецениха, че секунди по-рано Никола Кръстович е изритал уловената от вратаря Едоардо Мота топка, извършвайки по този начин фал в атака. Другите претенции на шефа на бергамаските са, че при същата ситуация не е била отсъдена дузпа в тяхна полза за игра с ръка на Марио Хила.

„Имаше явна съдийска грешка при отменения гол на Едерсон, както и още такива през целия мач. Наистина е жалко и разочароващо, защото заслужавахме да играем на финала, но това не се случи заради ключова ситуация, която повлия на резултата. Нека просто кажем, че това не ни се случва за първи път. За съжаление, все още имаме отворена рана от загубения именно от Лацио финал през 2019 година, а сега бяхме ощетени по невероятен начин в друг важен мач. Една такава грешка е необяснима, когато имаш необходимите инструменти на разположение. Това оставя горчив вкус в устата. Трябваше да получим дузпа за игра с ръка на Хила, чиято позиция определено не беше правилна. Също така Кръстович изпревари вратаря. Необяснимо е как на това ниво съдии, които считаме за добри, правят подобни грешки. Не съм имал възможността да говоря с реферите, но мисля, че трудно ще могат да оправдаят две толкова фрапантни и решаващи грешки в една и съща ситуация“, коментира Перкаси след двубоя.

🚨GOL ANNULLATO all'#Atalanta! Il VAR richiama l'arbitro Colombo che revoca la rete per il fallo di #Krstovic che aveva preso il pallone mentre il portiere #Motta ci stava mettendo sopra le mani pic.twitter.com/0BX39u4Os4 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 22, 2026

