Станев: Имаме два дни, за да покажем друго лице в Бургас

Треньорът на Нефтохимик Иван Станев прие философски загубата от Левски в първия мач от финала във волейболното първенство. Той заяви, че тимът му има два дни да анализира това поражение, след което трябва да покаже друго лице в следващия мач в Бургас.

"Започнахме добре, по начина, по който на мен ми се искаше чисто тактически. След това Левски започна да посреща по-добре и да играе по-разнообразно. Ние опитахме да реагираме, но явно не е било достатъчно. При тях Тошко Скримов във важните моменти си отигра и показа добра ефективност. Ние имахме нашите моменти на висока топка, когато трябваше да вземем по-правилни решения, но това е волейболът - всичко се решава за една секунда. Затова имаме два дни да анализираме и да покажем друго лице в Бургас", заяви Станев.

"Смених разпределителя, защото търсех някаква промяна. И тази промяна, макар да загубихме четвъртия гейм, се видя - доближихме се, падахме с три точки, имахме и шанс с тази лека топка, която падна в нашето игрище, дори да поведе. Но това е финал, има го напрежението. Трябва и психологически да настроим момчетата. Загубата е загуба, но не трябва да навеждаме главите. Знаем как да излизаме от трудни моменти и вярвам, че до края на серията ще имаме възможност да го покажем", допълни специалистът.

